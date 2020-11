Bielefeld (WB/abe) -

Am Dienstag werden 125 Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet. Der Inzidenzwert steigt jetzt auf 199,0, der bislang höchste Wert. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Robert-Koch-Institut 3.935 Coronafälle in BIelefeld registriert, 665 davon in den vergangenen sieben Tagen.