Dazu die Polizei: „Herr Nittke stieg am Jahnplatz in der Nähe eines Schnellrestaurants aus einem Taxi. Hier verlor sich seine Spur. Der Senior ist an Demenz erkrankt und auf Medikamente angewiesen.“

Mit diesem Foto sucht die Bielefelder Polizei nach Klaus Nittke (85). Foto: Polizei Bielefeld

Der 85-Jährige sei etwa 1,70 Meter groß und habe einen kurzen Bart. Er trage eine blaue Steppjacke, ein kariertes Hemd, einen gelben Pullover, eine helle Hose und Sportschuhe.

Hinweise zu der vermissten Person nimmt die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/5450 entgegen.