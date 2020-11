Brandanschlag: Kripo ermittelt dritten Verdächtigen

Am frühen Morgen des 17. April gegen 2.40 Uhr waren drei im Ravensberger Park abgestellte Streifenfahrzeuge des Ordnungsamtes in Flammen aufgegangen. Offenbar ein Racheakt der Antifa, die gegen Coronavirus-Schutzkontrollen des Ordnungsamtes in Grünanlagen auf die Barrikaden gegangen war.

Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Kripofahnder des für politische Straftaten zuständigen Staatsschutzes der Bielefelder Polizei begannen zu ermitteln.

Die für die Aufklärung des Brandanschlages zuständige Sonderkommission „Phönix“ konnte sehr schnell einen ersten Erfolg präsentieren. Eine Woche nach dem Brandanschlag, am 24. April, wurden die Wohnungen von zwei tatverdächtigen Bielefeldern (19/20) durchsucht.

Die jungen Männer sollen Polizeiangaben zufolge zur hiesigen linksautonomen Szene gehören. Offenbar hatten die Ermittler einen Treffer gelandet. In sozialen Medien veröffentlichten anschließend Bielefelder Antifa-Gruppen den Aufruf an Gleichgesinnte, eventuell vorhandene Beweise zu vernichten.

„Inzwischen weiten sich die Ermittlungen auf einen männlichen,18-jährigen Bielefelder aus“, sagte Polizeisprecher Fabian Rickel am Dienstag. Dieser dritter Tatverdächtige werde auch der linksautonomen Szene zugeordnet und sei bereits polizeibekannt. Der 18-Jährige habe bereits am 21. September auf richterliche Anordnung eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht.

Am Abend dieses Tages war eine sogenannter „schwarzer Block“ der Antifa laut schreiend mit Pyrotechnik quer durch die Bielefelder Innenstadt gezogen, um gegen strafrechtliche Ermittlungen in der linksradikalen Szene zu protestieren. Passanten in und rund um die Fußgängerzone wurden vom unangemeldeten, furchteinflößendem Aufmarsch in Angst und Schrecken versetzt.

Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizei rückten damals aus, um nach den Teilnehmern des Aufmarsches zu fahnden. Dabei wurde der 18-Jährige, der jetzt als Tatverdächtiger beim Brandanschlag auf Ordnungsamts-Autos gilt, festgenommen und in den Polizeigewahrsam abgeführt.