Das Leid anerkennen

„Ende Oktober erreichte mich ein Anruf von Vladimir Timofejov. Er war damals einer der jüngsten russischen Zwangsarbeiter in Bielefeld und arbeitete bei Benteler. Vladimir hatte gehört, dass in Deutschland die Coronazahlen in die Höhe schnellen und wollte sich erkundigen, wie es uns geht“, erzählt Wolfgang Herzog.

Dass es heute persönliche und freundschaftliche Kontakte zwischen ehemaligen Zwangsarbeitern und Bielefelder Bürgern gibt, ist Menschen wie Wolfgang Herzog und Merret Wohlrab zu verdanken. Beide engagieren sich seit 20 Jahren im Arbeitskreis Zwangsarbeit und der Sektion Bielefeld des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. „Wir haben uns von Anfang an um die Verbindung zu Menschen bemüht, die während des Zweiten Weltkriegs in Bielefeld Zwangsarbeit leisten mussten“, erklärt Merret Wohlrab.

Nach Angaben des Arbeitskreises leisteten zwischen 16.000 und 17.000 Fremdarbeiter während der Kriegsjahre Zwangsarbeit in Bielefeld. Sie waren in mehr als 200 Lagern im gesamten Stadtgebiet untergebracht. Ihr Leid anzuerkennen und die Erinnerung an die Menschen und das Unrecht, das ihnen angetan wurde, wach zu halten, ist ein wichtiges Anliegen des Arbeitskreises Zwangsarbeit.

Inzwischen, so die Aktivistin, seien viele ehemalige Zwangsarbeiter verstorben. Doch der Kontakt zu den Familien bestehe über Kinder und Enkelkinder weiter. Das Konzept der persönlichen Verbindung ist somit aufgegangen. Davon künden zahlreiche Besuche und Begegnungen seit Gründung des Arbeitskreises.

Der hält mit verschiedenen Aktionen die Erinnerung an das Schicksal der Zwangsarbeiter wach, veranstaltet Ausstellungen und Lesungen, stellt Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, unterstützt Publikationen und Filme und sammelt Zeitzeugendokumente.

Dass im November 2010 die Skulptur „Unter Zwang“ auf dem Johannisberg eingeweiht werden konnte, geht ebenfalls auf eine Initiative des Arbeitskreises zurück. Die Landschaftsskulptur der Herforder Künstlerin Susanne Albrecht erinnert an das Zwangsarbeiterlager Bethlem, das an dieser Stelle stand und zu den größten Lagern in Bielefeld gehörte.

Und noch immer gebe es viel zu tun, unterstreichen Wohlrab und Herzog. Die Zusammenarbeit mit Schulen liege ihnen am Herzen. Dazu aber müsse die große Sammlung an Briefen, Fotografien und Dokumenten aufbereitet werden, um Lehrkräften brauchbares Unterrichtsmaterial an die Hand geben zu können.

Aktuell treibt der Arbeitskreis die Partizipation durch Digitalisierung voran. So soll ein Stadtplan, auf dem alle ehemaligen Lager verzeichnet sind, digitalisiert werden, und im Historischen Museum wurde ein Computerarbeitsplatz eingerichtet, der über Zwangsarbeit in Bielefeld informiert.