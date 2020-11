Flash Art hätte in diesem Jahr eigentlich wieder das große Silvester-Feuerwerk in Monaco ausgerichtet. Wie an vielen Orten weltweit soll zum Jahreswechsel aber auch dort der Himmel dunkel bleiben, wie Flash-Art-Geschäftsführer Markus Katterle sagt. Sein Unternehmen mit Niederlassungen im arabischen und asiatischen Raum leide seit Monaten an Veranstaltungsabsagen weltweit.

Katterle rechnet mit einem Umsatzrückgang von rund 95 Prozent. Silvester wäre ein kleiner Lichtblick gewesen, dieses Geschäft mache sonst 20 Prozent des Jahresumsatzes aus. Neben großen Veranstaltungen seien es die Feiern von Gastronomen, die pyrotechnisch begleitet würden, sowie der Online-Verkauf von Feuerwerk an Private, der bei einem Böllerverbot ebenfalls wegbreche. Die Auftragsbücher für die nächste Zeit seien nahezu leer, lediglich bei den Formel-1-Rennen in Bahrain und Abu Dhabi werde Flash Art das Feuerwerk übernehmen.

Angesichts der Forderungen aus der Politik und von Polizei-Gewerkschaftern, für Silvester ein Böller-Verbot anzuordnen, kommt Kritik jetzt vom Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk mit Sitz in Bielefeld. Vorsitzender Dirk Abolins bezeichnet ein Feuerwerksverbot als „unverhältnismäßig und unsinnig“. Gerade mal fünf Prozent der Verletzungen in der Silvesternacht seien auf Feuerwerk zurückzuführen. Die meisten Unfälle gingen auf Stürze und Schnittverletzungen zurück, bei denen Alkohol- und Drogenkonsum eine Rolle spiele. Nordrhein-Westfalen will noch im November entscheiden, ob es ein Böller-Verbot an Silvester geben soll.

Befürworter eines Verbots befürchten, dass sich zum Feuerwerk rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung gesellten und sich das Coronavirus so ausbreiten könnte. Außerdem wollen sie verhindern, dass die durch die Pandemie stark ausgelasteten Krankenhäuser sich zusätzlich um Verletzte kümmern müssten. Aber auch unter Politikern und innerhalb der Polizeigewerkschaft ist ein Böllerverbot umstritten: Ordnungskräfte wären überfordert, das zu kontrollieren. Besser wäre es, nur öffentliche Feuerwerke zu genehmigen, die die Menschen von Terrassen und Balkonen aus verfolgen könnten, heißt es. „Für solche Pläne stünden wir bereit“, sagt Markus Katterle, der sich gut vorstellen kann, für Bielefeld von drei bis vier Positionen aus Feuerwerk zu zünden.

Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk betont, dass Unternehmen der Branche zu Silvester bis zu 90 Prozent ihres Jahresumsatzes machten. Abolins befürchtet, dass sich bei einem Verkaufsverbot viele Menschen illegale Pyrotechnik beschaffen würden, was ein größeres Verletzungsrisiko bedeute. Der Verband setzt sich für die Förderung und Pflege der Feuerwerkskultur ein.