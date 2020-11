Großer Aufwand für kleinen Piks

Die Corona-Impfe bedeutet für die Stadt Bielefeld eine gewaltige logistische Herausforderung. Sollten sich tatsächlich – wie geschätzt – 70 Prozent der Bielefelderinnen und Bielefelder impfen lassen wollen, müssten 238.000 Impfdosen verabreicht werden. Und wenn eine Nachimpfe erforderlich ist, muss diese Zahl mal zwei genommen werden. „Wenn wir für die Impfung sieben bis acht Monate ansetzen, bedeutet dies, dass täglich mehr als 1000 Menschen geimpft werden müssen“, so Nürnberger. Plus einer möglichen Nachimpfung.

In einem ersten Schritt sollen nach den Plänen des Bundes und des Landes vor allem alte und pflegebedürftige Menschen an der Reihe sein, für die Corona ein besonderes Risiko darstellt. „Dies wird auch über mobile Teams erfolgen“, so Nürnberger. „Für den weiteren Ablauf sind dann klare Regeln erforderlich“, sagt der Krisenstabsleiter. Dabei müsse der Maßstab sein, dass möglichst viele möglichst schnell geimpft werden könnten. Er geht davon auf, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch in Arztpraxen geimpft werde. Medizinisches Personal in Krankenhäusern und Praxen soll ebenfalls zu den Ersten gehören, die die Impfung erhalten. Im Klinikum Mitte sind bereits Vorbereitungen angelaufen, wie dort die Impfaktion intern durchgeführt werden könnte.

Als Standorte für ein Impfzentrum stünden mehrere Objekte zur Verfügung, sagt Nürnberger. Aktuell bekomme die Stadt auch laufend Angebote, wo das Zentrum untergebracht werden könnte. Sollte kurzfristig keine Lösung gefunden werden, sei der Arbeitersamariterbund (ASB) auch bereit, eine Zeltstadt zu errichten. Kriterien für den Standort seien, dass er schnell genutzt werden könne, genug Platz biete und zentral gelegen sei.

Die medizinische Organisation des Impfzentrums soll die Kassenärztliche Vereinigung (KV) übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung muss das Land dazu mit der KV noch schließen. Die Stadt soll sich um den Standort kümmern, die Einrichtung gewährleisten und das Service- und Sicherheitspersonal stellen. Sie muss wahrscheinlich auch das Terminmanagement übernehmen. Wie viele Mitarbeiter dafür erforderlich seien, könne ebenfalls noch nicht abgeschätzt werden.

Notwendig ist auch eine funktionierende Kühlkette. Noch nicht ganz klar sei, wie lange nach dem Auftauen der Impfstoff verabreicht werden könne. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums soll der Impfstoff kurzfristig zur Verfügung stehen und entsprechend der Bevölkerungsgröße verteilt werden. Anfangs wird es aber auch für Bielefeld nur eine begrenzte Zahl von Impfdosen geben.

Am Montag waren in einer Schaltkonferenz die Landräte und Spitzen der kreisfreien Städte von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann über die Pläne des Landes informiert worden. Die für Dienstag aus Düsseldorf zugesagten Details haben dann aber noch auf sich warten lassen. Dennoch werden an diesem Mittwoch Vertreter der Verwaltung, der Feuerwehr, von Kliniken, Ärzteschaft und Hilfsorganisationen zu einer weiteren Schaltkonferenz zusammen kommen, um das weitere Vorgehen zu erörtern.

Für Ingo Nürnberger, Leiter des städtischen Krisenstabes, ist es trotz aller offener Fragen eine der besten Nachrichten der letzten Monate, dass nun der Impfstoff da ist. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagt er – und bittet gleichzeitig noch um etwas Geduld.