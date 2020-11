Nach 25 Stunden: Scheunenbrand ist gelöscht

40 Brandbekämpfer der Löschzüge Milse und Vilsendorf waren noch am Donnerstagmorgen im Einsatz. Auch 15 Kräfte des Technischen Hilfswerks packten mit an.

Menschen und Tiere des Bullenmastbetriebes wurden nicht verletzt. Der vorläufig geschätzte Schaden geht in die Hunderttausende. Der Brand war um kurz nach Mitternacht gemeldet worden, teilte Einsatzleiter und Bielefelds Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg in der Nacht mit. „Der Feuerschein war weithin sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Retter wurden umgehend weitere Brandbekämpfer nachalarmiert. Die Scheune stand in Vollbrand. Für uns wird das ein sehr langwieriger Einsatz.“

Die Wasserversorgung über mehrere Hydranten war rasch aufgebaut. Landwirt Torsten Zerbe brachte 18 seiner Jungbullen aus einem Stall nahe der brennenden Scheune in andere Unterstände auf dem Hof in Sicherheit.

Feuerwehrkräfte verhinderten mit einer Riegelstellung ein Übergreifen auf das Wohnhaus und andere Gebäude des Bauernhofes. Um die mehr als 2000 Kubikmeter Stroh und Heu aus der brennenden Scheune gezielter ablöschen zu können, wurden Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Bielefeld, Bünde und Paderborn alarmiert. Sie sind aktuell mit zwei Radladern und einem Bagger im Einsatz. Der Baggerfahrer reißt die Brandtrümmer der restlos zerstörten Scheune auseinander. Große Dachteile und andere Trümmerteile werden in ausreichend Abstand zur Brandstelle auf einer Wiese abgeladen.

Brand auf Bauernhof in Bielefeld 1/57 Großbrand auf Bielefelder Bauernhof (Bielefeld-Jöllenbeck) Foto: Christian Müller

Immer wieder fahren die THW-Radlader vor, laden glimmendes Stroh und Heu und fahren es zum Löschen zur anderen Seite der Wiese. Feuerwehrleute ziehen Stroh und Heu auseinander und löschen die Glutnester mit Wasser ab.

75 Brandbekämpfer von der Berufs- und freiwilligen Wehren waren in der Nacht im Großeinsatz. Sie wurden am Morgen gegen 7 Uhr von 45 Feuerwehrleuten aus anderen Bielefelder Abteilungen abgelöst. Zudem rückten die Aktiven des in Jöllenbeck stationierten Verpflegungszuges der Freiwilligen Feuerwehr zur Brandstelle aus. In einem Zelt oberhalb des Hofes stehen Getränke und Snacks für die Einsatzkräfte bereit.