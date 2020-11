Feuer zerstört Scheune und Strohlager

Großbrand auf Bauernhof in Bielefeld-Jöllenbeck

Bielefeld (WB) -

In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Bauernhof an der Waldstraße in Bielefeld-Jöllenbeck ein Feuer ausgebrochen. Menschen und Tiere sollen nicht verletzt worden sein. Eine Remise mit landwirtschaftlichem Gerät und ein Strohlager brannten komplett aus.