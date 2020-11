Wo früher vormittags dutzende Menschen auf einmal durch die Bahnhofshalle wuselten, ist heute so viel Platz, dass es fast zum Fußballspielen reicht. Den Schwund der Fahrgäste bekommen die Mitarbeiter der beiden Bäckereifilialen und der zwei großen Kioske deutlich zu spüren.

Eigentlich werde zu Umsatzeinbrüchen beim mittlerweile zweiten Lockdown nichts gesagt, heißt es in den Verkaufsstellen für Tabakwaren, Getränke, Süßigkeiten, Zeitschriften und anderem Reisebedarf. Ein Angestellter nennt dann aber doch eine Zahl: minus 40 Prozent Verlust.

Sogar auf bis zu 60 Prozent weniger Kundschaft beziffert eine Verkäuferin in einer der Bahnhofs-Bäckereifilialen den coronabedingten Schwund. Vor der Pandemie, sagt die Frau, habe sie kurz vor der Mittagszeit gar keine Zeit gehabt, sich an der Theke zu unterhalten und Gedanken übers Geschäft zu machen. „Das ist kein Vergleich zu vorher. Wir haben mittlerweile so wenig Kunden, dass wir uns die Beine in den Bauch stehen. Da macht das Arbeiten keinen Spaß“, meint die Frau. Eigentlich würden sie und ihre Kolleginnen mit Leidenschaft ihrer Arbeit hinter der Theke nachgehen.

Dass die Geschäfte rund um belegte Brötchen, Süßes und Getränke lahmen, ist kein Wunder. Vorm Bahnhof und auf angrenzenden Straßen, im Inneren, auf den Bahnsteigen und in den Zügen herrscht strikte Maskenpflicht. Essen und trinken ist verboten, außer es ist medizinisch notwendig wie für einen Diabetiker.

Doch Coronavirus-Schutzverordnungen sind selten umfassend. Der Bahnsteig an Gleis 8 markiert die Maskenpflicht-Grenze. Wer von dort auf den frei zugänglichen Bürgersteig in Richtung Cinemaxx tritt, der darf sofort die Maske abnehmen. Offenbar, kommentiert ein Polizist mit bissigem Humor, halte sich das Virus nur im Bahnhof auf.