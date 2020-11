Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr an der Oldentruper Straße/ Sperberstraße. Die Polizei sucht den Flüchtigen sowie Zeugen.

Der Radfahrer (57) aus Bielefeld war mit seinem Fahrrad mit Fünffach-Frontbeleuchtung auf dem Weg zu seiner Arbeit. Er befuhr den Radweg der Oldentruper Straße aus der Innenstadt in Richtung Stralsunder Straße. Als er die Otto-Brenner-Straße passiert hatte und sich in Höhe der Sperberstraße befand, fuhr ein Autofahrer aus der Sperberstraße auf den Radweg. Der Radfahrer stieß gegen die Front des Wagens und stürzte. Der Mann am Steuer setzte seine Fahrt auf die Oldentruper Straße fort, ohne sich um den Gestützten zu kümmern. Der 57-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Polizeiangaben um einen schwarzen Pkw in Golf Größe handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.