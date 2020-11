Sich einmischen und niemals wegschauen

In Bielefeld setzt der Zonta-Club seit Jahren am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, ein sichtbares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. In diesem Jahr haben sich erstmalig die Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld sowie viele weitere Clubs und Organisationen der Illuminationsaktion angeschlossen. Beteiligt sind die Soroptimistinnen, Ladies Circle 42, der Bund der Frauenvereine sowie das Feministische Netzwerk für Mädchen und Frauen (FemNet) und Catcalling.

Dank vereinter Frauenpower zieht sich ein Netz von orange erleuchteten Gebäuden quer durch die Innenstadt bis hin nach Brackwede. 16 Tage lang, bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember, dauert die Aktion.

„Die Farbe Orange steht für eine hellere Zukunft, frei von Gewalt. Ein Symbol, das hier in Bielefeld auf ein gemeinsames Ziel aller beteiligten Gruppen eindrücklich hinweist“, sagt Heike Lütgert, Präsidentin des Bielefelder Zonta-Clubs.

Ins Licht gerückt werden sollen auf diese Weise erschreckende Fakten: Laut Bundeskriminalamt gab es 2019 wieder einen Anstieg bei häuslicher Gewalt mit mehr als 141.000 Opfern, 81 Prozent davon Frauen. Die Liste der möglichen Delikte ist lang und reicht von Stalking, Bedrohung, sexuellen Übergriffen, Körperverletzung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung bis hin zu Mord und Totschlag. Laut internationalen Studien ist jede dritte Frau mindestens einmal im Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen.

Corona wirkt zudem wie ein Brandbeschleuniger. „Berufliche und daraus resultierende soziale Probleme innerhalb der Familien oder die phasenweisen Kontaktbeschränkungen sind nur zwei der Gründe“, verdeutlicht Soroptimist-Sprecherin Elke Wemhöner.

Verbunden mit dem Appell, bei Gewalt an Frauen niemals wegzuschauen, war am Mittwoch auch eine Fotoaktion. Sie fand vor dem Alten Rathaus statt und war von der Gleichstellungsstelle und dem Feministischen Netzwerk initiiert worden.

Bielefelderinnen und Bielefelder konnten sich mit einem Schild in der Hand von Steffi Behrmann fotografieren lassen und so öffentlich gegen Gewalt an Mädchen und Frauen eintreten. Die Fotos werden in den sozialen Medien der Gleichstellungsstelle veröffentlicht. „Wir fordern alle auf, genau hinzuschauen und sich einzumischen. Die Zahlen sind erschreckend hoch, und die Dunkelziffer ist noch wesentlich höher“, betont Agnieszka Salek, die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.