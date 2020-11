Biotop wird weiter aufgewertet

Stauwehr am Menkhauser Bach in Bielefeld abgerissen - neue Fußgängerbrücke soll Mitte Dezember fertig sein

Bielefeld -

Der Menkhauser Bach in Sennestadt ist an vielen Stellen ein wahres Naturidyll. Gemächlich bahnt sich das Wasser seinen Weg durch die Wiesenlandschaft. Um das Biotop weiter aufzuwerten, ist das Gewässer nun in einem Abschnitt naturnah umgestaltet worden und ist eines der Hindernisse beseitig worden, das den Bachlauf einengt – die Brücke und das Stauwehr in Höhe des Dalbker Teichs