Leichte Entspannung nurbei „Studentenbuden“

Jens Hagedorn (Wohnungsbauförderung) nennt die Zahlen: „Zur Zeit stehen in Bielefeld nur 449 Wohnungen leer, das ist eine Quote von deutlich unter einem Prozent.“ Moss ist dennoch optimistisch – und wird in dieser Einschätzung von Erhebungen des Statistischen Landesamtes unterstützt: In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 wurden in Bielefeld 1597 Wohneinheiten genehmigt – eine Steigerung um knapp 83 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres und mehr als in jeder anderen nordrhein-westfälischen Stadt. Das Tempo, in dem dann allerdings gebaut werde, könne vom Amts wegen nicht bestimmt werden.

Dabei verweist Moss auf einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen. Das sogenannte Globalbudget - für Bielefeld sind das 35 Millionen Euro pro Jahr - sei bereits ausgeschöpft, man müsse Geld nachfordern. Moss: „Andere Kommunen haben das ihnen zustehende Geld auch nicht annähernd abgerufen.“

Die Politik hat der Bauverwaltung als Ziel 1500 zusätzliche Wohnungen pro Jahr vorgegeben. Und es werde auch rege gebaut, betont Moss. Hagedorn nennt als große Baugebiete etwa Dürerstraße, Neulandstraße, Jöllheide, Blackenfeld. Es gebe aber auch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen – wenn etwa auf großen Grundstücken, auf denen bislang kleine Einfamilienhäuser standen, Neubauten mit mehreren Wohneinheiten entstünden, ehemalige Ladengeschäfte zu Wohnungen umgebaut oder Häuser aufgestockt würden. Moss lobt die Bauberatung seines Dezernates: „Dort wird ein guter Job gemacht“

Er betont aber auch, dass zum Beispiel die geplante Umnutzung der ehemals britischen Rochdale-Kaserne an der Oldentruper Straße in ein Wohnviertel die Wohnungsknappheit nicht beheben könne: „Der Platz dort reicht allenfalls für den Bedarf eines Jahres.“ Gleichzeitig warnt er davor, sämtliche Industriebrachen und aufgegebenen Gewerbeflächen in Grundstücke für den Wohnungsbau umzuwandeln. Der Bedarf an Gewerbeflächen sei hoch, die Möglichkeit, wohnungsnah in der Stadt arbeiten zu können, müsse in Zukunft erhalten bleiben. Auch, um lange Pendlerwege einzusparen.

Wohnungsbau allein durch die öffentliche Hand – die Kommune selbst oder Unternehmen mit städtischer Beteiligung – lehnt der Dezernent ab und sagt: „Private tragen überwiegend Sorge dafür, dass gebaut wird.“

Im Jahr 2019 seien in Bielefeld 993 neue Wohneinheiten bezugsfertig geworden, insgesamt gibt es in Bielefeld 172.507 Wohnungen vom Einzimmer-Apartment bis zum großzügigen Loft. Während die Leerstandsquote aktuell bei 0,26 Prozent liegt, waren es vor zehn Jahren noch 1,31 Prozent - 2180 Wohnungen. Eine „leichte Entspannung“ gebe es allerdings doch, so Jens Hagedorn – nämlich bei den Studentenwohnungen mit einem Leerstand von 0,2 Prozent. Hagedorn führt das auf die Corona-bedingten Online-Semester der Hochschulen zurück, und darauf, dass Studierende deshalb noch gar nicht nach Bielefeld umgezogen seien, denn: „Normalerweise sind die Wartelisten beim Studierendenwerk auf eine Unterkunft ellenlang.“