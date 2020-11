Das Infektionsgeschehen bleibt also weiter kritisch in Bielefeld. Der Inzidenzwert steigt um 13,8 auf 209,2. Nach den Absprachen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten müssen Städte ab einem Inzidenzwert von 200 schärfere Maßnahmen festlegen, die über die beschlossenen Regeln hinausgehen, etwa ein zeitversetzter Schulunterricht. Damit soll die kritische Situation in Schulbussen begegnet werden.

Seit Beginn der Pandemie gibt es laut RKI 4.143 Coronafälle nach Labortests in Bielefeld, 699 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 1.800 ehemals Infizierte als genesen, als derzeit infektiös demnach bis zu 2.320.

In Bielefeld sind seit Beginn der Pandemie 27 Bielefelder gestorben..

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit Stand von Mittwoch 120 Coronapatienten behandelt, 44 davon auf einer Intensivstation und 31 auch unter Beatmung.

In Quarantäne befinden sich knapp 2.500 Bielefelder.