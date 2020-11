Die Feuerwehr Bad Salzuflen rückte gegen 6.15 Uhr mit 50 Brandbekämpfern aus. Der Lkw-Fahrer hatte sein Gefährt noch auf dem Standstreifen abstellen können und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Bei Eintreffen der Brandbekämpfer stand der Laster und mehrere Autos in Flammen.

Aus Bad Salzuflen, Bielefeld und Herford wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr alarmiert. Durch die hohen Temperaturen war das Metall des Aufliegers und die Felgen der Zugmaschine geschmolzen. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die ausgebrannten Wagen mussten auf Abschlepper umgeladen werden. Die Feuerwehr suchte nach aufflammenden Glutnestern und musste immer wieder eingreifen.

Die Abschlepper waren gegen 8.15 Uhr eingetroffen. Während der Bergungsarbeiten entstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge, die Umleitungsstrecken waren überlastet. In Bielefeld staute es sich unter anderem auf der Herforder Straße (Bundesstraße 61) in Richtung Herford. In Bad Salzuflen war die Bundesstraße 239 in Richtung Autobahn dicht.

Die Bergung sollte bis in den späten Vormittag andauern. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Warum der Brand ausgebrochen war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Schadenssumme konnte noch nicht abgeschätzt werden.