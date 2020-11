Gegen 6.30 Uhr geriet der Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Herford/Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Hannover in Brand. Die A2 war zwischenzeitlich auf dieser Seite gesperrt. Jetzt wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.