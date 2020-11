Gegen 19 Uhr rief eine Bielefelderin bei der Polizei an, um einen Einbruch in ihre Wohnung zu melden. Der Täter war über den Balkon in die Wohnung im Hochparterre gekommen, brach die Tür auf und durchsuchte die Zimmer nach Diebesgut. Anschließend verließ er den Tatort mit Schmuck, den er in der Wohnung gefunden hatte. Der Tatzeitraum kann zwischen 15.30 Uhr und 18.12 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zum Täter oder dem Tatgeschehen an das Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.