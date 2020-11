Die Polizei hatte mit einem Foto nach einem Täter gefahndet, der einen Mann am Bahnhofsplatz in Bielefeld schwer verletzt hat. Die Messerattacke liegt allerdings schon länger zurück. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 26. März. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Ein 28-Jähriger aus Oerlinghausen hatte an jenem Tag gegen 18 Uhr am Bahnhofsplatz zwei Personen beobachtet, die gemeinsam einen Mann angriffen. Als er schlichtend dazwischenging, verletzte ihn einer der Angreifer mit einem Messer am Auge schwer. Die drei russisch sprechenden Männer flüchteten anschließend. Das Opfer erstattete im Krankenhaus eine Strafanzeige. Die Sehkraft des Verletzten wird auch nach der ärztlichen Behandlung dauerhaft beeinträchtigt bleiben.