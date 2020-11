Brand auf Bauernhof in Bielefeld-Jöllenbeck

Bielefeld (WB) -

Das Großfeuer auf dem Bauernhof Zerbe in Bielefeld-Jöllenbeck wurde mutwillig gelegt. Der Brandsachverständige, der am Donnerstag das Gelände an der Waldstraße untersuchte, bestätigte den Verdacht auf Brandstiftung.