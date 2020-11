Die Suche nach einer vermissten Frau, die laut Polizei am Mittwoch „in suizidaler Absicht“ unter anderem in Quelle unterwegs gewesen sein soll, ist abgeschlossen. Wie Polizeisprecher Fabian Rickel auf Anfrage mitteilte, konnte die Frau am Donnerstagmorgen lebend aufgefunden werden. Mehreren Bürgern war am Mittwochabend ein Polizeihubschrauber aufgefallen, der mit einem Scheinwerfer den Wald rund um die Hünenburg absuchte.