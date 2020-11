„Wir verwüsten den Wald nicht“

Damit regiert der Förster auf die Pressemitteilung und die Broschüre, die der BUND zum Thema Borkenkäferplage und Fichtensterbe veröffentlicht hat. Darin hatte der BUND, wie berichtet, gefordert, dass die vom Borkenkäfer befallenen und abgestorbenen Fichtenbestände stehen gelassen und nicht wie seit Monaten großflächig gefällt werden. Dies schade dem Zukunftswald und dem Klima. Außerdem führten die Maschineneinsätze zu Bodenverdichtungen und Schäden an der Naturverjüngung.

Das Thema sei viel zu komplex und vielschichtig, „deshalb kann man das nicht nur aus einer Sichtweise betrachten“ sagt Linnemann dazu. Die Fichten, die nach den beiden Dürresommern 2018 und 2019 fast überall im Stadtgebiet vom Borkenkäfer befallen und zum allergrößten Teil vertrocknet und abgestorben sind, müssten nicht nur aus Forstschutzgründen gefällt werden – also um die bislang noch gesunden Fichten zu retten. „Dagegen kommen wir fast nicht mehr an“, räumt Linnemann ein.

Doch das Holz sei auch ein wichtiger Rohstoff, der dringend gebraucht werde, vor allem auch angesichts der intensiven Bautätigkeit. „99 Prozent der Dachstühle werden aus Fichtenholz errichtet“, sagt der Förster. Damit würde aber auch das CO2 so lange in dem Holz gespeichert, wie das Haus stehe – und das seien teilweise mehr als 100 Jahre. Linnemann: „Verrotten die Stämme jedoch auf der Waldfläche, setzen sie das CO2 schon nach 20 Jahre wieder frei.“

Außerdem werde das Bauholz benötigt. Und komme es nicht aus heimischen Wäldern, müsse es über zum Teil sehr lange Transportwege herangeschafft werden, was ebenfalls mit CO2-Ausstoß verbunden sei.

Darüber hinaus funktioniere die vom BUND geforderte Naturverjüngung nicht so, wie sie notwendig sei, sagen Herbert Linnemann und Thomas Busche, im städtischen Umweltbetrieb Abschnittsleiter für den Bereich Forsten, bei einer Besichtigung der Flächen im Bereich Eiserner Anton südlich des Hermannsweges. Das Areal nennt der BUND als Beispiel für seine Kritik. Denn auch dort seien längst nicht alle abgestorbenen Fichten gefällt worden. Abseits der Wege steht nach wie vor ein größerer Streifen abgestorbener Fichten. „Was sich darunter aber aussät und in erster Linie nachwächst, sind wieder Fichten, die aber angesichts des Klimawandels keine Zukunft mehr haben“, so Herbert Linnemann.

Um also einen laubholzdominierten Mischwald zu erhalten, was seit Jahrzehnten das Ziel der Waldwirtschaft in Bielefeld sei, müssten auch neue Bäume angepflanzt werden. Die jungen Buchen, die im Wald zwischen Gaststätte und Aussichtsturm Eiserner Anton wachsen, seien beinahe alle von den Forstmitarbeitern zum Teil schon vor 15 Jahren gepflanzt worden. Allein auf die Naturverjüngung zu setzten, reiche nicht aus, ist Linnemann überzeugt. „Wir müssen jetzt aufforsten, wir können damit nicht warten.“

Ein weiterer Aspekt sei darüber hinaus die Arbeitssicherheit für die Forstarbeiter, erklärt Thomas Busche. Denn damit die jungen Bäume eine Chance haben, sich zu entwickeln, müssten Brombeere und Farne, die sich schnell ausbreiten, bekämpft werden. „Wenn die abgestorbenen Fichten aber morsch sind, ist es viel zu gefährlich als das jemand unter ihnen arbeiten könnte.“

Dass der Einsatz großer Maschinen durchaus zu einer Bodenverdichtung führe, die schädlich sei, sagen auch Linnemann und Busche. Doch seien diese auf nur wenigen Rückegassen im Einsatz und werde wie etwa am Eisernen Anton viel mit Seilwinden gearbeitet. So müssten die Maschinen nicht auf die Fläche fahren.