Lions-Becher statt Glühwein

Ab sofort wird der beliebte Glühweinbecher in ausgewählten Geschäften – von der Apotheke am Alten Markt über Schreibkultur Rüter bis zum Kundenzentrum der Stadtwerke am Jahnplatz – für sechs Euro verkauft. Davon gehen 1,65 Euro an die Lions-Hilfe.

Klar ist, dass damit bei Weitem nicht die 110.000 bis 130.000 Euro zusammen kommen, die die drei Lions Clubs sonst mit dem Glühweinstand erwirtschaften und für wohltätige Projekte weitergeben. „Letztlich sind die Becher aber Mittel zum Zweck“, sagt Jens-Peter Cordes, der Vorsitzende der Lions-Hilfe.

Denn an jedem Becher hängt nicht nur der Gutschein für einen Glühwein im kommenden Jahr, sondern auch die Bitte um eine Spende und der Hinweis auf das Spendenkonto. „Wir hoffen, dass so doch einiges zusammenkommt“, sagt Cordes. Denn viele der Projekte, die die Lions-Hilfe bedenkt, sind auf diese Unterstützung angewiesen.

Auf die „Überbrückungs-Aktion“ in wenig normalen Zeiten macht eine Stele im Stil eines Fachwerkhäuschens aufmerksam. Sie ist auf dem Alten Markt dort errichtet, wo die Lions seit 1978 den Glühwein ausschenken, und informiert Passanten über die diesjährige Aktion und ihre Hintergründe; zudem führt ein QR-Code via Banking-App direkt zur Spendenmöglichkeit.

Auch wenn die drei Lions Clubs mit dem Verkauf von Bechern statt dampfenden Glühweins kreativ auf den Ausfall des Weihnachtsmarktes reagiert haben, fehle ihnen doch etwas, sagt Phönix-Präsidentin Bettina Klusmann: Immerhin haben viele der Lionsmitglieder seit Jahren oder gar Jahrzehnten in der Glühweinhütte Dienst getan, über Wochen in vielen Schichten, die je nach Andrang mit drei bis fünf „Mann“ besetzt werden, Glühwein ausgeschenkt. So mancher der älteren Kunden, erzählt Klusmann, habe auch gerne die Gelegenheit für ein Gespräch genutzt: „Auch dafür haben wir ein offenes Ohr, wenn es etwas ruhiger ist am Stand.“ Im nächsten Jahr wieder...