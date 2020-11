Die Stadt Bielefeld hat für Freitag (Stand: 10 Uhr) 143 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der bislang positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelder auf 4286.

Aktuell infektiös sind demnach 1218 Menschen und damit 55 mehr als am Vortag. 3041 Personen sind mittlerweile wieder genesen, 88 mehr als am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Bielefeld 27 Verstorbene im Zusammenhang mit Corona. 2305 Bielefelder befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Die Neuinfektionsrate der letzten sieben Tage steigt um 12,2 auf 221,4 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 740 Neuinfizierten.