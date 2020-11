Mahnung am Welt-Aids-Tag

Film aus Bielefeld zeigt, wie Betroffene mit der HIV-Diagnose leben – Gottesdienst am Dienstag

Bielefeld -

In Bielefeld ist allein im vergangenen Jahr bei zwölf Menschen HIV diagnostiziert worden, in ganz Deutschland leben rund 90.000 Menschen mit HIV und Aids. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es der Bielefelder Aids-Hilfe wichtig, am Welt-Aids-Tag auf die Lage der Betroffenen aufmerksam zum machen.