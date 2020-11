„Ich bin der letzte, der den Leuten den Spaß am Einkaufen nehmen will“, sagte Nürnberger am Sonntag auf Anfrage, „aber der Ansturm am Freitag war kein Spaß mehr. Der ‚Black Friday‘ war ein rabenschwarzer Tag für Bielefeld.“

Wenn er den Bericht des Ordnungsamts lese und sich die Fotos anschaue, dann mache ihn das fassungslos: „50 Meter lange Schlangen vor den Geschäften, die Menschen oft ohne Abstand und teilweise ohne Maske; ein Sicherheitsdienst, der dem Ordnungsamt sagt, er sei überfordert; ältere Menschen, die sich in Gruppen zusammenstellen und gemeinsam Glühwein süffeln, und ein Cafébetreiber, der das trotz mehrfacher Ansprache zulässt; insgesamt ein Konsumverhalten, als gäbe es kein Corona und kein Morgen mehr.“ Wie berichtet, ließ Nürnberger schließlich über Radio und Megaphone zum Einhalten der Coronaregeln aufrufen.

Er sieht die Stadt in einer Verantwortungsgemeinschaft mit dem Einzelhandel, in der noch zu klären sei, wie die Konsum- und Umsatzwünsche mit dem Infektionsschutz in Einklang zu bringen sind. „Kein Mensch will den Leuten das Einkaufen verbieten. Und kein Mensch will dem Einzelhandel das Verkaufen verbieten“, betont Nürnberger. „Aber wie klären und rütteln wir die Menschen gemeinsam auf? Das Ordnungsamt kriegt das nicht allein in den Griff.“

Bielefelds Sozialdezernent Ingo Nürnberger, Leiter des Corona-Krisenstabs. Foto: Thomas F. Starke

Ein hoher Anteil der Corona-Infektionen werde im Freizeitbereich übertragen, und der Einkaufsbummel vor Weihnachten gehöre nun einmal dazu. Da müsse jeder einzelne mehr Verantwortung übernehmen. Nürnberger: „Man kann auch an einem anderen Tag als am Freitag oder Samstag einkaufen gehen.“

Im Vergleich zwischen „Black Friday“ und dem direkt folgenden Samstag hat der Krisenstabsleiter jedoch eine leichte Verbesserung der Situation, „vielleicht sogar einen Aufklärungseffekt“, festgestellt. Das Ordnungsamt registrierte zum einen weniger Menschen in der Stadt, zum anderen hätten vor allem die Besitzer größerer Läden mit mehr Sicherheitspersonal auf den Andrang reagiert.