Sie nämlich hat soeben in der Bevölkerung dazu aufgerufen, gerade im Corona-Jahr schriftliche Grüße zum Fest zu schicken – an Stelle von Mails oder anderen digitalen Kurznachrichten.

Torsten Reuter, Innenarchitekt, Tischler und Fotograf, erzählt, er sei zu Beginn mit einer kleinen Kollektion regionaler Grußkarten eingestiegen. Mit zehn Musterkarten habe er in einschlägigen Geschäften vorgesprochen und: „Acht von zehn haben die Karten sofort ins Sortiment aufgenommen – das hat mich selbst ein bisschen überrascht.“

Der 53-Jährige betont, dass die Kartenfertigung nach wie vor Handarbeit sei. In diesem Jahr gebe es zehn neue Bielefeld-Motive, die in rund 50 Verkaufsstellen in der Stadt zu haben seien – und in seiner Galerie an der Jöllenbecker Straße 307 (Ecke Voltmannstraße).

Das beliebteste Motiv sei die festlich beleuchtete Sparrenburg, gefolgt vom Alten Markt mit Weihnachtsbaum, und ja, den Weihnachtsmarkt. Reuter: „Die Karten zeigen eben, wie schön es sein könnte.“ Er ist überzeugt davon, dass eine handgeschriebene Grußkarte zum Fest einen noch höheren Stellenwert haben werde als sonst: „So eine Karte, die stellt man sich hin, bewahrt sie vielleicht sogar auf.“

Er weiß, dass seine Bielefeld-Karten „in alle Welt“ geschickt werden (“Bis nach Australien und Neuseeland“). Reuter: „Sie sind ein Stückchen Bielefeld für die Welt und damit nicht zuletzt Werbung für die Stadt.“

Eine seiner Verkaufsstellen ist in der Universität, und selbst da seien die Bielefeld-Weihnachtskarten alles andere als Ladenhüter: „Studierende schicken gern solche Grußkarten. Aber auch viele der Adressaten haben einen Bezug zu Bielefeld.“ Dass die Karten zusammen mit einem roten Briefumschlag verkauft werden, habe für ihn nie in Frage gestanden, sagt Reuter: „Rot steht für Weihnachten.“

Ins Grußkartengeschäft eingestiegen sei er mit selbstkreierten und gemalten Weihnachtswichteln, die inzwischen auch in der Gesellschaft eines Rentiers, eines Schneemanns und des „Hermann“ daher kommen. Grußkarten – auch sommerliche, auch aus anderen ostwestfälisch-lippischen Kommunen (Gütersloh, Detmold, Lemgo, Bad Salzuflen) – seien sein „Brot-und-Butter“-Geschäft, so Reuter. Der Afrika-Liebhaber bietet aber auch Tier- und Landschaftsaufnahmen unter anderem aus Sambia und Uganda an, sagt, er verkaufe „Kunst zum Wohnen“.

Weihnachtliche Grußkarten würden überwiegend von Frauen gekauft, weiß er. Und dass auf keiner seiner Weihnachtskarten Schnee liegt, hat für ihn einen guten Grund: „Die verkaufen sich nicht. Wann hat es schließlich zuletzt mal weiße Weihnachten gegeben?“

Torsten Reuter selbst hat auch ein Lieblingskartenmotiv: Bielefeld, fotografiert zur „blauen Stunde“ vom Sparrenberg herunter. Grußkartenmanufaktur (Julius Bingo e.K.) und Galerie Toreu an der Jöllenbecker Straße 307 sind geöffnet dienstags bis freitags von 15 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.