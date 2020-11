Senne -

In einer Dringlichkeitsentscheidung hat sich die Senner Bezirksvertretung dafür ausgesprochen, das Stadion am Waldbad einzuzäunen und so den unbefugten Zutritt zu verhindern. Die Politiker reagierten damit kurzfristig auf die Zerstörungen, die Mitglieder des TuS 08 Senne 1 am vorvergangenen Samstag vorgefunden haben.