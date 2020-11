Beißvorfall ist kein Ausschlusskriterium

Der Fehler passiere schon beim Kauf, wenn sich der Mensch bei der Wahl des Welpen für einen Hund entscheidet, den er nicht auslasten kann. Problematisch seien zum Beispiel auch Boarder Collies oder Australien Shepherds, die ebenfalls leicht Marotten entwickelten, wenn sie keine Aufgaben hätten, meint Snelting. Allerdings hätten diese Rassen nicht das Aggressionspotenzial eines Malinois.

Die gute Nachricht: Hunde wie die Malinois werden gebraucht. Bei der Polizei sind die lernbegierigen und arbeitswilligen Hunde mit großem Erfolg im Einsatz. Und so gibt manchmal auch Geschichten aus dem Tierschutz mit Happy End. Der junge Malinois-Rüde aus Bielefeld-Jöllenbeck zum Beispiel, der im Frühjahr gleich durch mehrere Beißvorfälle auf sich aufmerksam gemacht hatte und im April eine Rentnerin mit einem Biss in den Arm schwer verletzte, hat eine zweite Chance bekommen – bei der Polizei. Über einen privaten Kontakt wurde die Diensthundeführerstaffel auf den Junghund aufmerksam. Seine Probezeit vom 1. September bis 1. November hat er erfolgreich überstanden. Der Hund wechselte mittlerweile den Besitzer, gehört jetzt als Diensthund dem Land NRW und absolviert seine Ausbildung zum Schutzhund. Später einmal soll er als ein solcher arbeiten.

Kein Einzelfall: Gerade erst hat das Tierheim Bielefeld stolz die Geschichte von Sheela veröffentlicht. Die Malinois-Hündin wurde 2018 im Tierheim von einem Diensthundeführer entdeckt und erfolgreich ausgebildet. Jetzt arbeitet sie für die Hundestaffel in Bonn.

Doch nicht jeder schwierige Hund birgt so ein Potenzial. „Wir suchen sie nicht gezielt als bissig vorbelastete Hunde aus. Wichtig für uns sind unter anderem eine hohe Arbeits- und Leistungsmotivation, besondere Lernwilligkeit und hoher Spieltrieb; auch Aggressionsverhalten spielt eine wichtige Rolle“, heißt es bei der Polizei. Und weiter: „Ist – wie in dem Fall in Jöllenbeck – ein Hund als bissig vorbelastet, ist das nicht zwingend ein Ausschlusskriterium. Es ist ein Teil der Vorgeschichte dieses Hundes, so wie es bei jedem Hund Aspekte in der Vorgeschichte gibt, die einer besonderen Beachtung bedürfen. Das Vorhandensein eines vorangegangenen Beißvorfalls stellt insofern kein Kriterium dar.

Es ist in diesem Fall eine Tatsache, mit der die Diensthundeführer angemessen umgehen müssen, die bewertet wird und die bei der Einschätzung des Hundes zu berücksichtigen ist.“