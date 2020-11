Die Gedanken sind frei

Auf der von Gräbener in ihrem typischen Collagestil gefertigten Kugel steht der Satz „Warum ist uns die Angst so wichtig?“ Wie so viele Beiträge reflektierte auch der von Marie-Pascale Gräbener das Corona-Krisenjahr. „Ich habe mich total gefreut, dass uns die Kunsthalle einen Ort zur Verfügung stellt, wo wir hingehen können, um unsere Wünsche und Gedanken zu äußern“, lobt die Bielefelder Künstlerin die Aktion Gedankenbaum.

Mit ihr gekommen ist die Rechtsanwältin und Kunstsammlerin Ulrike Fauteck. Auf ihrer Gedankenkugel wünscht sie sich unter anderem „Zuversicht, Unbeschwertheit, Freiheit und die Rückkehr zur Normalität“.

Auch Familie Meyer zu Bargholz hat sich auf den Weg gemacht und bei Lea Nüssken am Verkaufswagen von „Tartes und Törtchen“ nicht nur Kaffeegebäck gekauft, sondern auch die von der Kunsthalle vorbereiteten Gedankenkugel-Rohlinge mitgenommen. In Ermangelung eines Eddings nehmen sie die noch leeren, laminierten Gedankenkugeln mit nach Hause, um sie dort mit Inhalt zu füllen. „Eine tolle Idee. Sie füllt die Lücke“, sagt Annette Meyer zu Bargholz, und ihr Ehemann Wolf ergänzt: „Die Kunsthalle braucht solche Impulse, um Aufmerksamkeit zu bekommen.“

Aufmerksamkeit erregen dürfte auch eine von Josef P. Janßen gestaltete Gedankenkugel, mit der der Soziologe den Blick auf Richard Kaselowsky lenkt und somit die kontrovers diskutierte Namensgebung der Kunsthalle und der Hochstraße nach dem Unternehmer, der während der NS-Zeit Mitglied im Freundeskreis Heinrich Himmler war, erneut zur Sprache bringt. „Man bewältigt das Thema Kaselowsky nicht, indem man es aus dem Blickfeld verschwinden lässt. Die Kunsthalle tut sich keinen Gefallen damit, wenn sie dem Thema ausweicht“, sagt Janßen.

Gleichwohl wolle er Kaselowsky nicht reinwaschen: „Er war eine ambivalente Person mit Stärken und Schwächen. Wir müssen uns allerdings nicht über ihn erheben. Die Probleme der Zeit wachsen uns derzeit über den Kopf“, betont der Soziologe. Er sei indes gespannt, wie die Kunsthalle auf seine Gedankenkugel reagiere.

Kritisch sieht Janßen die Platzierung der Gedankenkugeln am Tannenbaum: „Sie hängen so hoch, dass man gar nicht lesen kann, was dort geschrieben steht“, moniert er und schlägt statt dessen eine Videoinstallation mit den eingereichten Beiträgen vor.