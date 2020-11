Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 204,1, ein Minus von 7,5. Das entspricht 682 Neuinfizierten in den letzten sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie werden laut Stadtverwaltung 4.492 Coronafälle in Bielefeld registriert, 682 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell infektiös sind 1.128 Menschen und damit 47 weniger als am Vortag. 3.332 Personen sind nach Angaben der Stadt mittlerweile wieder genesen (+82). 32 Menschen aus Bielefeld sind in Zusammenhang mit Corona verstorben. Bei den am Sonntag gemeldeten Gestorbenen handelt es sich um einen 71-jährigen Mann sowie um eine 86-jährige und eine 90-jährige Frau.

1.887 Bielefelderinnen und Bielefelder befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Aktuelle Krankenhauszahlen lagen am Montag nicht vor.