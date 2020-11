Zwei Hammerattacken auf Superblitzer „Bernhard“

Stefan Heiermann von der Bußgeldstelle des Bielefelder Ordnungsamtes und Polizeisprecher Michael Kötter bestätigten auf Anfrage die beiden Attacken mit einem geschätzten Gesamtschaden von 1500 Euro. Demnach ereignete sich der erste Übergriff auf den mit zwei Kameras bestückten, in beide Fahrtrichtungen blitzenden „Bernhard“ am frühen Sonntag gegen 4 Uhr an der Morsestraße in Sennestadt. Zwei Passanten hätten die Polizei alarmiert, als vier schwarz gekleidete Jugendliche mit einem Hammer auf die vier Panzerglasscheiben zum Schutz der Kamera- und Blitzertechnik einschlugen, sagte Heiermann. Die vier Scheiben seien zwar gesplittert, aber nicht zerbrochen. Die mehr als 100.000 Euro teure Technik sei aber unversehrt geblieben. Die Fahndung der Polizei nach den Tätern sei erfolglos geblieben.

Ein Ordnungsamts-Mitarbeiter habe die vier Panzerglasscheiben wenig später gegen neue ersetzt. Dann sei Blitzer „Bernhard“ aus Sicherheitsgründen aus Sennestadt an die Babenhauser Straße nach Gellershagen an das Seniorenheim umgesetzt worden, hieß es vom Ordnungsamt. Dort kam es am Sonntag gegen 21.45 Uhr zum zweiten Hammer-Angriff auf die teilstationäre Anlage in Form eines grauen Autoanhängers.

Das bestätigte Polizeisprecher Michael Kötter. Zeugen hätten der Polizei angerufen und berichtet, dass ein schwarz gekleideter Mann vermutlich mit einem Hammer auf eine Panzerglasscheibe eingedroschen habe. Dieser Täter konnte ebenfalls unerkannt flüchten.

Ebenfalls zersplittert, aber nicht eingeschlagen worden sei eine der gerade ausgetauschten Panzerglasscheiben für die Blitzertechnik. „Das beeinträchtigt den Blitzer nicht. Die Anlage steht weiter an der Babenhauser Straße“, sagte Heiermann. Dort ist, wie mehrfach berichtet, „Bernhard“ seit Jahren im Einsatz.

Viele Autofahrer missachten nach wie vor die vor zwei Jahren eingerichtete Tempo 30-Zone rund um das Seniorenheim Karl-Pawlowski-Haus an der Babenhauser Straße. Es sind bereits Tausende Raser von der Stadt zur Kasse gebeten worden. Mehreren Dutzend von ihnen wurden auch vorübergehend wegen massiver Geschwindigkeitsverstößen die Fahrerlaubnisse entzogen.

Angriffe auf die städtische Radartechnik können teuer werden. Ein Bielefelder (26), der am Abend des 25. Juni vergangenen Jahres auf der Detmolder Straße in der Tempo 30-Zone an der Grundschule Hillegossen mit einem Baseballschläger eine Panzerglasscheibe an Blitzer „Bernhard“ demoliert hatte, wurde unlängst zu 2400 Euro Geldstrafe verdonnert.

Zur Aufklärung dieses Fall wertete die Stadt die Blitzerfotos vor dem Angriff aus. Dank weiterer Zeugenaussagen wurde der Täter überführt. Nach den beiden aktuellen Hammer-Attacken vom Sonntag werde das Ordnungsamt genauso vorgehen, sagte Stefan Heiermann vom Ordnungsamt.

In diesem Monat ist es übrigens mindestens die dritte Attacke auf Superblitzer „Bernhard“. Am 22. November gegen 22 Uhr wurde die Radaranlage an der Vilsendorfer Straße am Ortsausgang Jöllenbeck an der Richtung Jöllenbeck zeigenden Seite von Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert. Wenig später war das Gerät wieder gereinigt und wieder komplett einsatzbereit, sagte Heiermann.