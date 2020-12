Hat Erzieherin Kleinkind misshandelt?

Bielefeld WB -

Vorm Amtsgericht Bielefeld wird an diesem Dienstag von 9 Uhr an einer Erzieherin (50) des Bielefelder Roten Kreuzes (DRK) der Prozess gemacht. Richterin Judith Walter soll entscheiden, ob die Frau sich in der DRK-Kita Lummerland in Heepen der Misshandlung eines schutzbefohlenen Kleinkindes schuldig gemacht hat. Mit angeklagt ist die damalige Kita-Leiterin (47). Sie soll die Tat ihrer Kollegin gedeckt haben.