Zehn Menschen verletzt: Streit um Tüte Chips der Auslöser?

Massenschlägerei auf offener Straße in Bielefeld zwischen zwei verfeindeten Großfamilien

Bielefeld (WB/cm/hz) -

Bei einer Massenschlägerei am Montagnachmittag zwischen zwei verfeindeten Großfamilien auf der Ziegelstraße in Bielefeld sind zehn Menschen verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Grund für die Auseinandersetzung soll ein Streit zwischen vier Mädchen um eine Tüte Chips gewesen sein.