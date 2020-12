Seit Beginn der Pandemie sind in Bielefeld nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.542 Coronafälle in Bielefeld gemeldet, 607 davon in den vergangenen sieben Tagen.

In Quarantäne befinden sich knapp 2000. Auch in der katholischen Kita St. Joseph ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es wurden insgesamt 25 Kinder und 5 Mitarbeitende bis zum 10. Dezember unter Quarantäne gestellt. Das örtliche und überörtliche Jugendamt seien informiert worden, teilt die Geschäftsführung mit. Die Eltern der betroffenen Kita-Kinder werden vom Gesundheitsamt über die Quarantäneregeln informiert. Eine Not-Betreuung sei organisiert und den Eltern angeboten worden. In den zwei Kita-Gruppen betreuen sieben Mitarbeitende insgesamt 43 Kinder.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 2.200 Bielefelder als genesen. Laut Stadt Bielefeld sind es 3.332. 32 Menschen aus Bielefeld sind bislang im Zusammenhang mit Corona verstorben.

110 Menschen müssen wegen des Coronavirus in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden, 38 davon auf einer Intensivstation und 23 auch unter Beatmung (Stand Sonntag).