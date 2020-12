Colani-Coup ist unvergessen

Bielefeld -

Es ist ein Paukenschlag, mit dem die Familie Wüllner am Dienstag die Öffentlichkeit überraschte. Zum 1. Januar wird der Getränkeproduzent („Carolinen“) an die Hassia-Gruppe in Bad Vilbel verkauft. An drei Standorten beschäftigt Wüllner 360 Mitarbeiter.