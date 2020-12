„Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus den teilweise chaotischen Zuständen des vergangenen Wochenendes in nordrhein-westfälischen Fußgängerzonen?“, wollen die Grünen in einer dringlichen Anfrage angesichts der geltenden Corona-Einschränkungen wissen. Der Ausschuss tagt an diesem Mittwoch unter dem Vorsitz des Bielefelder Landtagsabgeordneten Georg Fortmeier (SPD).

Nachdem es am Freitag insbesondere in der Bahnhofstraße eng geworden war und Sicherheitsabstände nicht mehr eingehalten werden konnten, hatte die Verwaltung dazu aufgerufen, nicht mehr in die City zu kommen und nach Hause zu gehen. Auch am Samstag war es teils recht eng zugegangen. Krisenstabs-Chef Ingo Nürnberger hatte sich besonders über Menschen ohne Masken beklagt und darüber, dass ein Café-Betreiber auch Glühwein ausgeschenkt hatte.