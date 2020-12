Drei Tote, 111 Neuinfektionen am Mittwoch

In Bielefeld steigt der Inzidenzwert auf 190,9

Bielefeld (WB/abe) -

Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut drei weitere Todesfälle in Bielefeld im Zusammenhang mit Corona. Seit Beginn der Pandemie sind somit nunmehr 35 Menschen in Verbindung mit Covid-19 verstorben.