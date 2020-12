Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Etwa zwei Stunden war die Kreuzung teilweise gesperrt.

Der Feuerwehr wurde der Unfall gegen 10.20 Uhr gemeldet. Dem Notruf nach sollten Insassen in ihren havarierten Autos eingeschlossen gewesen sein. Als die ersten Retter eintrafen, befanden sich bereits alle vier Insassen außerhalb ihrer Fahrzeuge.

Zu dem Unfall soll es laut Polizei gekommen sein, als eine 81-jährige Bielefelderin mit ihrem Golf von der Brackweder Straße aus Richtung Sennestadt kommend nach links in die Bretonische Straße abbog. Offenbar übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten BMW, der von einer 32-jährigen Bielefelderin gesteuert wurde.

Der BMW kam vor einer Lärmschutzwand zum Stehen, der Golf schleuderte über die Kreuzung. Dabei kollidierte der Golf mit einem Opel, der sich hinter dem Wagen befand. Darin saßen ein 86-Jähriger aus Bielefeld, der ebenfalls nach links abbiegen wollte. Seine Beifahrerin floh aufgrund des Unfallschocks von der Unfallstelle.

Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die Verletzten. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Zusammenstoß soll der 86-Jährige schwerere Verletzungen erlitten haben. Seine Begleiterin wurde zuhause angetroffen, berichtete eine Polizeisprecherin. „Im Schockzustand war die Frau nach Hause gelaufen. Sie hatte in jüngster Vergangenheit bereits einen anderen Unfall miterlebt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes trafen sie zuhause an und versorgten sie.“

Die Brackweder Straße blieb bis etwa 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Sennestadt gesperrt. Polizisten sicherten die Unfallspuren, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr der Wache Süd und der Rettungsdienst waren mit 22 Kräften im Einsatz. Die Löschabteilungen Senne und Sennestadt mussten nicht mehr eingreifen, da niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt war.