Die Polizei und ein Werkstattwagen rollten an. Der Fahrer des Sattelzuges war gegen 8.45 Uhr in der Engstelle in Richtung Elverdisser Straße unterwegs. Dabei richtete er mit seinem Laster erhebliche Schäden an den Brückengeländern an und riss sich am Auflieger drei Reifen von den Felgen. Ein Pannenservice musste anrücken.

Polizisten und Experten des Bauhofes untersuchten die Brücke. Ihre Standsicherheit soll unter der hohen Belastung nicht gelitten haben. Die Brücken seien nach der Beschilderung bis 2,8 Tonnen begrenzt. Laut Polizei war die Engstelle um 9.55 Uhr wieder frei befahrbar.