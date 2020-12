Fischsterben nach Großbrand

Bielefeld -

Der Großbrand mit bis zu 700.000 Euro Schaden auf dem Bauernhof Zerbe in Bielefeld-Jöllenbeck beschäftigt nicht nur Ermittler der Bielefelder Kripo. Während die Polizei weiter nach dem Brandstifter sucht, der am Mittwoch vergangener Woche eine große Scheune angezündet haben soll, schlagen Sportfischer aus dem Norden Bielefelds und der hiesige Umwelt- und Naturschutzverband BUND Alarm. Die Einleitung eines Teils des mit Asche und Erde versetzten Löschwassers beim 26-stündigen Feuerwehreinsatz in den Pfarrholzbach unmittelbar an der Brandstelle habe ein Fischsterben und Umweltschäden bis hin zum Obersee verursacht.