Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 116 weitere Neuinfektionen gemeldet, in ganz Deutschland kamen mehr als 23.500 neue Fälle hinzu. Die Neuinfektionsrate der letzten sieben Tage liegt bei 181,9 pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Minus von 9,0 und entspricht 608 Neuinfizierten.

4800 Coronafälle gibt seit Beginn der Pandemie in Bielefeld nach bestätigten Tests. 3500 Menschen gelten nach Angaben der Stadt als genesen. Bei den am Donnerstag gemeldeten vier Personen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, handelt es sich um drei Frauen im Alter von 95, 83 und 86 Jahren sowie um einen 81-jährigen Mann.

Die aktuellen Zahlen im Detail: In Bielefelder Kitas und Schulen befinden sich aktuell 832 Kinder und Jugendliche sowie 86 Lehrer/Erzieher in Quarantäne – das betrifft 572 Schülerinnen und Schüler, 32 Lehrkräfte, 260 Kita-Kinder und 54 Erziehende in Kindertagesstätten. In der Altenpflege sind aktuell sieben Einrichtungen betroffen (105 positive Fälle insgesamt). In der Behindertenhilfe gibt es zwei betroffene Einrichtungen (23 positive Fälle).

Weil die Coronazahlen auf hohem Niveau stagnieren, ist ab Montag, 7. Dezember, der Unterricht für Schüler ab Klasse 8 in Sporthallen und Schwimmbädern untersagt.

In Bielefeld sind etwa 2.000 Menschen in Quarantäne.

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag 23.449 Neuinfektionen.