Flammen schlugen aus Schornstein

Feuerwehreinsatz an der Gütersloher Straße in Bielefeld beendet

Bielefeld (WB/cm) -

Augenzeugen meldeten der Feuerwehr am Freitagmorgen um 8.38 Uhr einen brennenden Kamin in Bielefeld. Der Leitstelle teilten sie mit, dass Flammen und dichter Rauch aus dem Schornstein eines Wohnhaus kamen. 25 Brandbekämpfer der Wache Bielefeld-Süd und der Löschabteilung Kupferhammer eilten an die Gütersloher Straße.