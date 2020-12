.Eine 37-jährige Bielefelderin hatte ihren roten Mitsubishi Space-Star im Bereich einer Garagenzufahrt in Nähe des Straßenübergangs in den Heidegrundweg geparkt. In dem Zone-30-Bereich stand ihr Auto zwischen Sonntag, gegen 16 Uhr, und Montag, gegen 06.30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand.

Am Montagmorgen entdeckte sie Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel. An der Unfallstelle fanden Polizeibeamte Splitter eines fremden Fahrzeugs und stellten sie sicher.

Die Polizei bittet um Hinweise unter: 0521/545-0.