Der erste neue Vamos ist da

Ohne Probleme hat das Paderborner Unternehmen Universal Transport die Strecke von Leipzig nach Bielefeld in zwei Etappen bewältigt, war am Mittwoch beim Vamos-Hersteller Heiterblick gestartet und legte am Rastplatz Lipperland-Nord bei Herford eine Pause ein, weil Transporte dieser Größe nur zwischen 22 und 6 Uhr fahren dürfen.

Die letzten rund 15 Kilometer bewältigte der Konvoi aus Laster und Begleitfahrzeugen am Donnerstagabend in einer halben Stunden. Gegen 22.30 Uhr bog der neue Vamos an der Sieker-Kreuzung auf das Mobiel-Betriebsgelände ein. Dort wurde der Vamos, der äußerlich den Vorgängermodellen gleicht, am Freitagmorgen vom Laster über eine Rampe aufs Gleis gesetzt.

2017 hatte Mobiel die neuen Fahrzeuge zur Modernisierung der Stadtbahn-Flotte bestellt und investiert dazu 95 Millionen Euro – fünf Millionen mehr als zunächst geplant. Etwa alle vier Wochen erwartet der Verkehrsbetrieb jetzt bis 2022 die Lieferung weiterer Fahrzeuge.