Bielefeld (WB/abe) -

In der TÜV-Station an der Eckendorfer Straße kam es zu einem Streit. Ein Kunde und ein Mitarbeiter waren dabei in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Ein Zeuge beobachtete die Situation, an deren Ende die Polizei zwei Anzeigen wegen Körperverletzung aufnahmen.