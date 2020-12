Viel Düsternis und ein Hoffnungsschimmer

Bielefeld -

Diese Woche hat gezeigt: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen werden die Stadt noch lange beschäftigen. Da sind nicht nur die akuten Probleme mit einem Inzidenzwert um die 200, der einfach nicht sinken will. Womöglich drohen Bielefeld da noch Einschränkungen wie sie jetzt Hotspots in Baden-Württemberg auferlegt werden und wie sie in Sachsen angedacht sind.