Coronafälle an 20 Schulen und Kitas in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona wird am Samstag in Bielefeld gemeldet. Damit sind laut Robert-Koch-Institut 43 Menschen aus Bielefeld verstorben, die positiv getestet waren. Es ist der zwölfte Todesfall innerhalb einer Woche in Verbindung mit Corona.