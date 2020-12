Etwa 200 Menschen haben am Samstag in der Bielefelder Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Veranstaltet wurde die Demonstration von „Rise Up for Justice“, einer antirassistischen Jugendbewegung, die sich nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd, der vor gut sechs Monaten bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, gebildet hat. Die Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus, dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Die Redner forderten, das Antirassismus kein vorübergehender Trend sein dürfe und wiesen darauf hin, dass rassistische Unterdrückung, Benachteiligungen in Schule oder Job längst nicht überwunden seien.