Bielefeld -

Ein Ladendieb hat am Samstag in einem Geschäft an der Bahnhofstraße ein Messer gezogen, um einen Ladendetektiv auf Distanz zu halten. Per Telefon wies der Detektiv Polizeibeamten den Weg zu einem Parkhaus, wo der Verdächtige seine Beute verstecken wollte.

Von