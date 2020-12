Politiker wollen Bäume erhalten

Ensemble an der Herderstraße in Bielefeld soll erhalten bleiben

Die Bäume in der ehemaligen Briten-Siedlung an der Herderstraße in Sieker sollen erhalten bleiben. Dafür hat sich die Bezirksvertretung Stieghorst in ihrer Sitzung am Donnerstag einstimmig ausgesprochen. Die Bezirkspolitiker haben der Verwaltung den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob der Baumbestand als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen werden kann.